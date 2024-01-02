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سعيد توفيق: الخطاب الديني للإخوان والسلفيين كان سببا في ميل الشباب إلى الإلحاد

كتب:

شريف سليمان
11:56 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الدكتور سعيد توفيق

الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الخطاب الديني للإخوان والسلفيين كان سببا في ميل الشباب إلى الإلحاد، وهم منتشرون في كل المؤسسات والجامعات، لكنهم مختبئون.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من كتب التراث تحوي تخاريف، والحل ليس إعدام هذه الكتب، لكن تأليف كتب تفندها، وعقد ندوات تبين الصحيح من الخطأ.

ولفت إلى أن السلفيين لديهم مبدأ «عبادة التراث»، وأن أي دليل يجب أن يكون من الماضي، رغم أن الماضي به نقاط شديدة السواد، والتراث لا يعني أن أعود وأعيش في الماضي، بل أفهم الأسباب التي أنتجت اللحظات المضيئة في التاريخ.

أوضح أنه من المهم جدا أن نعرف الأسباب والظروف التي أنتجت ابن رشد وابن سينا، وحين كان المترجم يتلقى مكافأة عن ترجمته عبارة عن وزن الكتاب ذهبا، فهذا كان تقديرا للعلم ولقيمة العلم.

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