رئاسة الوزراء: إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال لتكون نهارا فقط

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ «رئاسة الوزراء» في استجابة منها لمطالب المواطنين وعدد من النواب بتغيير ساعات تخفيف الأحمال، بأن تقتصر على ساعات النهار فقط بدلاً من ساعات الليل وعلى مدار اليوم، تقرر بدء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهاراً بسبب الامتحانات اليوم الأربعاء.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ القرار الصادر بتغيير ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، تم فيه مراعاة إجراء أبناءنا من الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو نصف العام، ليوجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال المعمول بها لتكون في ساعات النهار فقط، من الـ 11 صباحاً وحتى الـ5 مساءاً، على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «قطاع الكهرباء والطاقة على قائمة أولويات أجندة رئيس الوزراء، وخطة تخفيف الأحمال يتم مراجعتها باستمرار وأية تغييرات تتم فيها يجري إعلانها على الفور للمواطنين».

واستطرد: «فيما يتعلق بزيادة تعريفة شرائح الكهرباء، فالحكومة عملت على تأجيل الزيادات 3 مرات خلال 2023، وبالنسبة للعام الجديد فعند إجراء أية تعديلات سيصدر بها بيان رسمي من وزارة الكهرباء».