الجدول الرسمي الجديد لخطة تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. تبدأ اليوم

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، عن الجدول الرسمي الجديد الذي يتم العمل بمواعيده ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية الجديدة، والتي تبدأ من اليوم بعد إعلان مجلس الوزراء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا نظرا لبدء الامتحانات.

وحصلت «الوطن» على نسخة من الجدول الرسمي الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وساعة واحدة لبعض المناطق بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

فترات تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الإسكندرية

- من 11 إلى 1 ظهرا.

- من 12 إلى 2 عصرا.

- من 1 إلى 3 عصرا.

- من 2 إلى 4 المغرب.

- من 3 إلى 5 المغرب.

- من 4 إلى 5 في بعض المناطق.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

ويمكن الإطلاع على التعديلات الجديدة في جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية من هنا.

يأتي ذلك استجابة من الحكومة لمطالب المواطنين، بخصوص تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.