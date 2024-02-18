أسعار سخانات المياه الكهربائية ومواصفاتها.. تبدأ من 1300 جنيه

أسعار سخانات المياه الكهربائية، تبدأ من نحو 1300 جنيه، وتصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، بسبب اختلاف ماركات السخانات والسعة اللترية لكل منهم، وأيضًا للإمكانات التكنولوجيا التي تزيد من العمر الافتراضي للسخان وجودتة، ومدى توفير السخان للطاقة الكهربائية، ما يترتب عليها عدم ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية، لذا تحرص كل شركة منتجة للسخانات الكهربائية في الأسواق إلى إتاحة جميع الإمكانات للمواطنين وبكل الأسعار.

أسعار سخانات المياه الكهربائية

ومن خلال السطور التالية، نستعرض كل ما يتعلق بأسعار سخانات المياه الكهربائية في الأسواق المصرية، إذ تختلف الأسعار وفقا للماركة وإمكانات السخان، وأيضًا السعة اللترية، وجاءت كالتالي:-

- سخان مياه كهربائي 80 لترا - أوبرو - 2000 وات - تسخين سريع - 8514130 - عمودي، بسعر 5099 جنيها.

- سخان مياه هيرو تيربو كهربائي ورقمي من أوليمبيك إلكتريك - 80 لترا بسعر 3829 جنيها.

- سخان مياه كهربائي من فريش، 80 لترا بسعر 3080 جنيها.

سخان مياه ديجيتال كهربائي بطلاء مينا من تورنيدو، سعة 80 لترا، بسعر 4252 جنيها.

- سخان مياه رقمي هيرو تيربو من أوليمبيك سعة 80 لترا بسعر 3964 جنيها.

- سخان مياه أريستون كهرباء برو آر 80 لترا، بسعر 9979 جنيها.

- سخان مياه هيرو تربو رقمي 80 لترا من أوليمبيك بسعر 3999 جنيها.

- سخان مياه كهربائي أريستون من إيكو تريدنج - برو 1 آر سعة 80 لترا، بسعر 9860 جنيها.

- سخان مياه ديجيتال من أوليمبيك إليكتريك، 80 لترا، بسعر 4199 جنيها.

- سخان مياه كهربائي 80 لترا - أو برو - 2000 وات - تسخين سريع 5099 جنيها.

- سخان مياه كهربائي بقدرة 1500 وات وسعة 80 لترا من لامبورجيني، بسعر 10 آلاف و77 جنيها.

- سخان مياه كهربائي - 80 لترا - إيناميلد بسعر 7950 جنيها.

- سخان مياه كهربائي إليكتريك - 1500 وات - ديجيتال سمارت - 80 لترا - موفر للطاقة بسعر 4899 جنيها.

- سخان 50 لترا ماركة فريش 2650 جنيها.

- سخان 50 لترا فيونس من ماركة فريش 2252 جنيها.

- سخان 50 لترا ماركة هير تربو من أوليميبك إليكتريك رقمي بـ3819 جنيها.

- سخان ماركة هيرو بلس 50 لترا من أوليميبك إليكترك 3349 جنيها.

- سخان مياه كهربائي ميكانيكي هيرو كور بمقبض من أوليمبيك مطلي بطلاء المينا، سعة 50 لترا بسعر 3290 جنيها.

- سخان كهربائي 50 لترا من يونيون إير بسعر 2350 جنيها.

- سخان كهربائي مطلي بالمينا مزود بلمبة ليد من تورنيدو، سعة 50 لترا، بسعر 4040 جنيها.

- سخان 50 لترا من يونيون إير، بسعر 2399 جنيها.

- سخان كهربائي LED من تورنيدو، 50 لترا، بسعر 4210 جنيها.

- سخان من يونيون آير 50 لترا EWH50-C100-V بسعر 2315 جنيها.

- سخان كهرباء من أوليمبيك 50 لترا - FOEEWMC050SWH013، بسعر 3176 جنيها.

- سخان 50 لترا كهربائيا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر 4900 جنيها.

- سخان ماركة نوفا مع خزان كهرباء 50 لترا، بسعر 2436 جنيها.

- سخان كهربائي ميكانيكي سعة 50 لترا من أوليمبيك إليكتريك 3125 جنيها.

- سخان كهربائي مطلي سعة 50 لترا بشاشة ديجيتال من هيرو من أوليمبيك بسعر 3369 جنيها.

- سخان كهربائي من أتلانتيك 50 لترا - كونسيبت - 1500 وات بسعر 2495 جنيها.

- سخان كهربائي فريش ريلاكس 30 لترًا بسعر 2359 جنيها.

- سخان كهربائي مارينا من فريش 15 لترا بسعر 2499 جنيها.

- سخان إليكتريك 1200 وات ديجيتال تيرمو سمارت - 30 لترًا موفر للطاقة، بسعر 3589 جنيها.

- سخان كهرباء ليفون 30 لترا تصميم فرنسي - 1200 وات، بسعر 2749 جنيها.

- سخان كهرباء بشاشة ديجيتال 55 لترا من تورنيدو بسعر 7000 جنيها.

- سخان كهربائي ماركة وايت ويل سعة 30 لترا بسعر 1439 جنيها.

- سخان من كاستل، سعة 50 لترا، لون أسود، موديل WH 1050 B بسعر 3547 جنيها.

- سخان فريش 30 لترا كهربائي بسعر 1287 جنيها.

- سخان مياه كهربائي من فريش، 40 لترا - ‎2328‏ جنيها.

- فريش سخان مياه كهربائي فينوس 30 لترابسعر 2299 جنيها.

- سخان جلاكسيا من يونيفرسال 60 لترا بسعر 2750 جنيها.

- سخان كهربائي 60 لترا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيها

- سخان كهربائي من فريش، 40 لترا، بسعر ‎2199‏ جنيها.

- سخان كهربائي من فريش، 80 لترا بسعر ‏2899 جنيها.

- سخان كهربائي ميكانيكي سعة 40 لترا بسعر ‏2999 جنيها.

- سخان كهربائي مارينا من فريش 80 لترا بسعر ‏3426 جنيها.

- سخان ماركة هيرو تيربو ورقمي من أوليمبيك إليكتريك، 80 لتراً بسعر ‎4375 جنيها.‏