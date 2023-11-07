مع اقتراب الشتاء.. اعرف أسعار سخانات الغاز والكهرباء

مع اقتراب فصل الشتاء لعام 2023-2024، ترتفع طلبات شراء سخانات المياه، خاصة سخانات الغاز التي تتميز بوفرتها في استهلاك الطاقة، مقارنة بسخانات الكهرباء.

أسعار سخانات الغاز

وتباينت أسعار سخانات الغاز في الأسواق، وذلك حسب السعة اللترية والماركة، إذ تراوحت أسعار سخانات الغاز سعة 6 لترات بين 2500 و3899 جنيهًا، وسخانات الغاز سعة 10 لترات بين 3999 و6470 جنيهًا.

سخان غاز أريستون، 6 لترات، بسعر 3899 جنيهًا.

سخان غاز أريستون، 10 لترات بسعر 6470 جنيهًا.

سخان غاز أي هيت يونيون إير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.

سخان ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيهًا.

سخان بمدخنه زانوسي، بشاشة ديجيتال، 10 لترات، بسعر 5075 جنيهًا.

سخان أي هيت يونيون اير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

سخان ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيهًا.

سخان زانوسي ديجيتال، 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.

أسعار سخانات الكهرباء

أما أسعار السخانات الكهربائية جاءت كالتالي:

- سخان جلاكسيا يونيفرسال 60 لترًا بسعر 2750 جنيهًا.

- سخان فريش، 50 لترًا بسعر ‎2380‏ جنيهًا.

- سخان سعة 60 لترًا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيهًا.

- سخان فينوس من فريش 50 لترًا، بسعر ‎2499‏ جنيهًا.

سخان فريش، 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيهًا.

سخان 50 لترًا من يونيون اير، بسعر ‎ 2270جنيها.

سخان فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيهًا.

سخان ريلاكس من فريش، 30 لترًا بسعر ‏2175 جنيهًا.

سخانمارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيهًا.

سخان رقمي من أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيهًا.‏

سخان ريلاكس فريش، 50 لترًا بسعر 2580 جنيهًا.