الخارجية الأمريكية ترد على وزيرين إسرائيليين: غزة ستبقى فلسطينية

رفضت الولايات المتّحدة الأمريكية، تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال، وإيتامار بن غفير وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال، التي طالبا فيها بعودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، و«تشجيع» المواطنين الفلسطينيين على الهجرة من القطاع، منددة بدعوتهما الصريحة التي تخطط للتهجير.

الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: غزة أرض فلسطينية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان صحفي، ليلة أمس، إنّ «الولايات المتحدة الأمريكية أكدت رفضها للتصريحات الأخيرة للوزيرين سموتريتش وبن غفير معتبرة أن هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة»، مشددًا على أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية تعتبر «قطاع غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية».

ودعا وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق إلى إعادة المستوطنين اليهود لقطاع غزة بعد انتهاء العدوان القائم منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مؤكدا ضرورة تشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى دول أخرى.