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انطلاق معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية المبتكرة في مطروح (صور)

كتب:

محمد بخات
09:38 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
خلال فعاليات معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال بمطروح

خلال فعاليات معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق فعاليات معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال، والذي يجري تنظيمه على مسرح مجمع مدارس عادل الصفتي الابتدائي بإدارة مرسى مطروح التعليمي.

وسائل إبداعية وتعليمية مبتكرة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن أركان المعرض تشتمل علي مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة تناولت توعية الأطفال بعديد القضايا الحياتية، وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة.

تنمية المفاهيم الرياضية والصحية والعلمية للطفل

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية، وقدم الشكر إلي موجه عام رياض الأطفال المشرف العام على المعرض ونادية حسن موجه أول رياض الأطفال بإدارة مطروح، وموجهات ومعلمات رياض الأطفال تقديرا للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.

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