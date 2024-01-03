حركة نشطة بمواني البحر الأحمر.. تداول 14 ألف طن بضائع ووصول وسفر 1830 راكبا

شهدت موانئ البحر الأحمر حركة نشطة خلال الساعات الماضية، إذ تمّ تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، ووصول وسفر 1830 راكبًا.

8 سفن في مواني البحر الأحمر

وبحسب بيان صادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، فقد بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و411 شاحنة، و72 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 11 ألفًا و500 طن بضائع، و498 شاحنة، و18 سيارة.

استقبال 4 سفن في ميناء سفاجا

وفي ميناء سفاجا، استقبل الميناء 4 سفن هي و«بوسيدون إكسبريس، وأمل، ودليلة، والحرية»، فيما غادرت السفينتين «دليلة والحرية».

وفي ميناء نويبع، شهد الميناء تداول 1930 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث «آور، وآيلة، وبريدج».