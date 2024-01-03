أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق.. الموز بـ16 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في مختلف الأسواق استقراراً نسبياً، إذ يتابع أسعارها بشكل يومي المواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها، حيث إنها تختلف قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم حسب ما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع التجزئة»، في آخر تحديث للأسعار.

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الأسواق، كالآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ16 جنيهًا.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ32 جنيهًا.

سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيهًا.

سعر البرقوق: الكيلو بـ33 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ29 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

سعر كيوي: الكرتونة بـ302 جنيه.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ15 جنيهًا.

سعر كاكا: الكيلو بـ22 جنيهًا.

سعر عنب مستورد: الكيلو بـ34 جنيهًا.

سعر دوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ16 جنيهًا.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ50 جنيهًا.

سعر أناناس: الواحدة بـ56 جنيهًا.