«تربية القطن»: ارتفاع إنتاجية الموسم الحالي في 5 محافظات

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أننا مع الدخول في العام الجديد 2024، تتوافر لدى عدد من محافظات الوجه البحري، كميات كبيرة من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

شهرين من المزادات العلنية لتداول كميات القطن

وأوضح الدكتور «محمد» لـ«للوطن»، أن كميات القطن المتوفرة في محافظات، «كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، والمنوفية»، تكفي لعقد مزادات علينة على مدار شهرين على التوالي، حتى يتم بيع تلك الكميات الكبيرة من الشون، ولدى المزارعين في محافظات الوجه البحري.

مليون و70 ألف قنطار قطن

وأشار أن الكميات المتوفرة من قنطار القطن في تلك المحافظات السابق ذكرها، بلغت نحو مليون و70 ألف قنطار قطن، لافتا أن تلك الأقطان التي لم يتم بيعها من أنواع البطن طويل التيلة والقطن فائق الطول المشهود لهما عالميا.

وأشار إلى أن إنتاجية العام الماضي من القطن بلغت مليون و605 آلاف قنطار قطن، في حين بلغت إنتاجية العام الحالي مليون و855 ألف قنطار قطن، وتبقى من إنتاجهم مليون و70 ألف قنطار قطن.