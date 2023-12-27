أسعار القطن اليوم في مصر.. الأرباح ترسم الفرحة على وجوه المزارعين

سجلت أسعار القطن اليوم في مصر، بحسب مزادات الوجه البحري المنعقدة ضمن منظومة تداول القطن، اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، قفزة جديدة في سعر القنطار، مما تسبب في فرحة كبرى لدى المزارعين الذين حققوا أرباحًا جيدة ببيع إنتاجهم من الذهب الأبيض في تلك المزادات التي شهدتها 5 محافظات، هي كفر الشيخ، والإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسعار القطن اليوم في مصر، بحسب ما وصل إليه أعلى سعر قنطار القطن وأقل سعر بمحافظات الوجه البحري.

كم سعر قنطار القطن في البحيرة؟

وعُقد مزاد القطن رقم 5 اليوم الأربعاء في محافظة البحيرة، والذي جرى خلاله تحديد سعر قنطار القطن في البحيرة لصنف «جيزة 94»، والذي تراوح بين 11140 حتى 11360 جنيهًا، إذ جرى بيع 1413 كيسا بوزن 1931 قنطارًا، وذلك في أقطان مراكز إدكو والمحمودية وكفر الدوار.

وسجل سعر قنطار القطن في البحيرة اليوم، لصنف «جيزة 95» ما بين 12400 حتى 12520 جنيهًا للقنطار، إذ جرى بيع 402 كيس بإجمالي 564 قنطارا.

وفيما يخص سعر قنطار القطن في البحيرة اليوم لصنف «جيزة 86»، تراوح بين 11100 حتى 11500 جنيه، حيث تم بيع 11564 كيسا بوزن 16147 قنطارًا.

أسعار القطن اليوم 2023

وأوضح عبد الفتاح سليم، مدير الإرشاد الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن في المزاد الذي عُقد اليوم تراوح بين 11000 حتى 12500 جنيه.

أسعار القطن اليوم وجه بحري 2023

وتراوحت أسعار القطن اليوم وجه بحري 2023 بين 12 ألفًا و390 جنيهًا حتى 12 ألفًا و700 جنيه، بحسب المزادات التي عُقدت اليوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الذهب الأبيض في مزاد القطن اليوم بمحافظة الإسكندرية بين 10500 حتى 11140 جنيهًا للقنطار، إذ جرى بيع نحو 6987 كيسا بإجمالي 9713 قنطارًا.

أسعار القطن اليوم في الشرقية 2023

وتراوحت أسعار القطن اليوم في الشرقية 2023 بين 11 ألفًا و110 جنيهات حتى 11 ألفًا و540 جنيهًا بمختلف المراكز، إذ تم بيع نحو 6191 قنطارًا و753 خلال المزاد المنعقد اليوم الأربعاء.