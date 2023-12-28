أسعار القطن اليوم في دمياط.. سعر القنطار ينعش جيوب المزارعين

أنعشت أسعار القطن اليوم في دمياط جيوب المزارعين بعدما وصل سعر القنطار إلى مبلغ يحقق لهم أرباحًا جيدة بحسب ما ورد في مزاد القطن الذي عُقد في المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن منظومة تداول القطن، والذي جرى خلاله بيع نحو 4684 كيسًا بإجمالي وزن بلغ نحو 6066 قنطارًا و623 كيلو.

وفي السطور الآتية تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار القطن اليوم في دمياط وآخر أخبار القطن بحسب ما ورد في المزاد الأخير، فضلًا عن إجمالي المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض بمحافظة دمياط.

أخبار القطن اليوم

وفيما يخص أخبار القطن اليوم، فقد جرى بيع أقطان 10 مراكز تجميع بالمزاد الذي عُقد في محلج العربية بمدينة سمنود، إذ جرى بيع الأقطان الزهر صنف إكثار تجاري إكسترا «جيزة 92» بمركزي كفر البطيخ وكفر سعد بمحافظة دمياط.

أكثر من 10 آلاف فدان بدمياط

وكشف مجدي البسطويسي نقيب فلاحي دمياط في بيان صحفي سابق، إنّ إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن في محافظة دمياط بلغت نحو 10750 فدانًا بزيادة بلغت نحو 3750 فدانًا مقارنةً بعام 2021، مشيرًا إلى أنّ إنتاج القطن كان جيدًا جدًا بالمنسبة للمزارعين، خصوصًا بعد زراعة صنف «جيزة 92» والذي يعد أحد أفضل أنواع الأقطان في العالم.

أسعار القطن اليوم في دمياط

وسجل سعر القطن في دمياط اليوم نحو 10 آلاف جنيهًا للقنطار الواحد بمختلف مراكز التجميع ومختلف درجات النقاء، فيما بلغ سعر الكيلو القطن في محافظة دمياط نحو 100 جنيهًا للكيلو.

كم سعر قنطار القطن 2023؟

وبحسب آخر مزاد للقطن في محافظات الوجه البحري سجل أعلى سعر قنطار القطن 2023 نحو 12 ألفًا و700 جنيهًا.