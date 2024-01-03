خريطة قطع الكهرباء في 3 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة أماكن في المحافظات اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية، بينها حي الجناين بالسويس الذي أعلن قطع التيار لمدة 5 ساعات، من الساعة 9 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر لصيانة المحولات.

قطع الكهرباء اليوم

وبالنسبة لأماكن قطع الكهرباء بحي الجناين، فهي القطاع الريفي بالحي و منطقة المشروع وتوابعها والوحدات الصحية بالمنطقة، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج قطع الكهرباء اليوم الأربعاء بعدة مناطق للصيانة الدورية، وحددت مواعيد قطع الكهرباء بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر عقب قطع الكهرباء، بينما أماكن قطع الكهرباء اليوم عن قريتي «قاو غرب، والسكساكة» لصيانة المغذي الخاص بهما.

موعد عودة الكهرباء

وأفادت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية قطع الكهرباء غدا الخميس لمدة 4 ساعات وتحديد مواعيد انقطاع المياه بداية من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا لإجراء الصيانة في محطة محولات شربين، في منطقة حي السلام وقرية الشناوي لمدة 4 ساعات متواصلة.

وناشدت شركات الكهرباء المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذي بديل فترة فصل التيار الكهربائي خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمحال الخدمية والمدارس.