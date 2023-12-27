قطع الكهرباء عن عدة مناطق في بني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع كهرباء محافظة بني سويف عن قطع التيار الكهربائي غدًا الخميس، في عدة مناطق وأحياء بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالمغذيات، وضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في بني سويف

وأشار بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، إلى أنه تقرر فصل التيار الكهربائي غداً الخميس 28 ديسمبر، عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لصيانة مغذييين الحرفيين والأوقاف.

أماكن قطع التيار الكهربائي في بني سويف

وأشار البيان إلى أماكن قطع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف، والذي شمل «أبراج الأوقاف، مستشفى الدعوة، المنطقة الصناعية الحرفيين، موقف محي الدين، عزبة التحرير، التطوير التكنولوجي».

اعتذار قطاع كهرباء بني سويف عن فترات الانقطاع

وتقدم قطاع كهرباء بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد قطاع كهرباء بني سويف، المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.