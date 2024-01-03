خريطة قطع الكهرباء اليوم في سوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج قطع الكهرباء اليوم الأربعاء للصيانة الدورية بعدة مناطق، وفقا لإشارة هندسة كهرباء طما، التي ضمت مواعيد القطعوأماكنها وأسبابها وموعد عودة التيار.

قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها عبر السطور التالية، مواعيد قطع الكهرباء اليوم بسوهاج، ونصائح للمواطنين أثناء قطع هذه الفترة، بناء على ما ورد من هندسة كهرباء طما، وجاءت المواعيد كالتالي:

يتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة الدورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

وحددت كهرباء طما أماكن قطع الكهرباء اليوم الأربعاء، حيث يجري فصل التيار عن قريتي «قاو غرب، والسكساكة» التابعين للمركز، لصيانة المغذي الخاص بهما.

نصائح عند قطع الكهرباء

وأهابت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم الأربعاء، بتوفير مغذي بديل خاصة أصحاب المحال الخدمية والمدارس والمخابز والمستشفيات.