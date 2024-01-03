تحرير 8 محاضر للمخالفين في حملة تموينية على سوق قرية الطليحات بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز حملة لإحكام السيطرة وضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة في سوق قرية الطليحات بجهينة.

التحفظ على 70 كيلوجراما من الملوحة الفاسدة

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر «عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - إشغالات - مصادرة 70 كيلو ملوحة غير صالحة للإستخدام الآدمي»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تحت إشراف أحمد محمود عبد اللطيف، وبمشاركة مباحث تموين سوهاح والطب البيطري وإدارة التموين واﻹدارة الصحية ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإشغالات ورخص المحلات والنظافة بالوحدة المحلية.

وفي نفس السياق وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف المرور وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، محاربة السوق السوداء وجشع التجار ومنعاً للإحتكار والحفاظ علي صحة المواطنين والحد من الغلاء، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.