حملة تموينية على المخابز السياحية ومحلات البقالة بـ«تموين الحسينية» في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة في نطاق إدارة تموين الحسينية؛ قادها مدير الإدارة عبدالكريم عبدالله في قرى المركز على محلات البقالة والتجار التموينيين والمخابز السياحية والبلدية، فيما تمكنت الإدارة من ضبط المخالفين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم.

وأوضح مدير إدارة تموين الحسينية عبدالكريم عبدالقادر، أنه تم شن حملة بنطاق الحسينية، فيما تم ضبط تاجر ببحر البقر لحيازته سكر أبيض مجهول المصدر ودون فواتير يعرضه للبيع فيما تم ضبط 200 كيلو جرام من السكر الأبيض.

ضبط محلات بقالة

ولفت إلى ضبط تاجر تمويني لعدم ممارسة النشاط التمويني، فيما تم ضبط مالك محل بقالة بقاصين الشرق لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم ضبط بقال بالمناجاة الصغرى لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط آخر ببحر البقر لعدم الإعلان عن السعر.

ضبط مخابز سياحية غير مرخصة

وأضاف عبدالكريم أنه تم ضبط مالك بقالة لعدم امتلاك شهادة صحية هذا بالإضافة إلى محضرين ضد مالكي مخبزين سياحييت بعليوة لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز

فيما أشار إلى ضبط عدة مخابز بلدية وتحرير محاضر لملاكها، وضبط مخابز لإنتاج خبز غير مطابق المواصفات وتحرر 3 تقارير، فيما تحرر 4 لمخابز بلدية تنتج خبز ناقص الوزن، وتقريرين آخرين لمخبزين لعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل، كما تحرر 3 تقارير لعدم نظافة أدوات المخبز، فيما تحرر تقريرين لعدم إعطاء البون للمواطنين.