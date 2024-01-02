تحرير 12 محضرا في حملة تموينية على المحلات بمدينة أجا بالدقهلية

تمكنت اللجنة الخماسية من رصد مخالفات أثناء شن حملات مكثفة على المحلات التجارية والغذائية في مدينة أجا بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورئاسة مجلس مدينة أجا، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوعًا.

حملة مكبرة بالمرور على عدد من المحلات التجارية بالدقهلية

وأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، بحسب البيان تنفيذ حملة مكبرة بالمرور على عدد من المحلات التجارية والغذائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية واللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات للتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ،للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة وتقديم أغذية صحية صالحة للاستخدام الأدمى واستهدفت الحملة نطاق المدينة والقرى.

تحرير 12 محضرا بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا ما بين عدم وجود شهادات صحية، ونقص في الاشتراطات الصحية، ومحضر بيئة ومحاضر عدم وجود رخصة، كما جرى إعدام 40 كجم أغذية متنوعة وذلك لتغير في الخواص الظاهرية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.