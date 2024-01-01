تحرير 125 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمخابز والأفران والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين ومن خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 125محضرا بالمخالفات بعدد 4 مراكز بنطاق المحافظة.

إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة

وبحسب البيان قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأنه قرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها بعد اطلاعه على التقرير الذي جرى عرضه من قبل مديرية التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمي الأمديد، وأجا والمنصورة، ومنية النصر، حيث تم المرور على 150 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين.

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كما أكد «دايرة» المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق، وتجميع بطاقات تموينية، وتم التحفظ على 4 أطنان خل و180 كرتونة مياه و92 عبوة سلع غذائية متنوعة و500 كيلو مخلل.

تكثيف حملات الرقابة التموينية

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية.