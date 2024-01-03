النائبة ايفلين متى: تحديد انقطاع الكهرباء خلال النهار يحمي المحال من السرقة

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار الحكومة بشأن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث يبدأ اليوم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات، ويجري قطع الكهرباء لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الأحمال على أن تكون في ساعات النهار، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.

وأكدت في بيان صحفي لها أن هذا القرار يؤكد توافق الدولة مع آراء المواطنين بشأن اختزال فترة قطع الكهرباء في المحافظات من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في هذه الفترة لن يتأثر به إلا عدد قليل جدا من المواطنين.

طلبنا من وزير الكهرباء ورؤساء الشركات عدم قطع الكهرباء مساءً

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: «كنواب سبق أن طلبنا من وزير الكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء عدم قطع الكهرباء من الفترة بعد المغرب وحتى الفجر، ما يؤثر على مذاكرة الطلاب والقيام بأعمال المنزل للموظفات داخل منازلهم»، مؤكدة أن هذا القرار يحمى المتاجر والمحال من السرقات لأن فترة انقطاع الكهرباء من بعد الساعة 12منتصف الليل تعطي الفرصة للصوص لسلب المتاجر، ما يُحمّل الأجهزة الأمنية أعباء إضافية فوق طاقتها.

وتقدمت بالشكر لوزير الكهرباء لتوافقه مع أبناء الشعب لتحديد مدة انقطاع الكهرباء خلال فترة النهار، ما يسمح للطلاب بالمذاكرة بكل راحة وسهولة خلال فترة الامتحانات ويعطي الفرصة للمواطنين للعمل آخر النهار، كما يعطى الفرصة للمحلات لبدء العمل من الساعة 8 مساءً بدلا من الساعة 12 ظهرا، وبالتالي ستكون لديهم الفرصة للعمل لمدة ساعات أكبر.