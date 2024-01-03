«الكهرباء» تبدأ خطة تخفيف الأحمال بعد قليل: لا انقطاع للتيار بعد الخامسة مساء

تبدأ وزارة الكهرباء خطة تخفيف الأحمال بعد قليل، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والذي نصّ على أن تكون فترة تخفيف الأحمال نهارا وليس ليلا، على أن تبدأ من الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وأن تكون فترة الانقطاع ساعتين لا أكثر.

تقليل انقطاع الكهرباء

وتعمل الدولة والجهات المعنية المختلفة بكل طاقتها لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، حيث جرى اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الكهرباء للمساعدة في تقليل انقطاع الكهرباء.

ساعتان فقط لكل منطقة

ويبدأ تنفيذ المخطط المُتفق عليه بتخفيف الأحمال بعد قليل، ليكون من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتة الساعة الخامسة مساءً، بحيث تكون ساعتين فقط لكل منطقة، حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء.

ويأتي قرار تخفيف الأحمال الكهربائية ليلًا نظرًا لبدء أعمال الامتحانات الخاصة بمنتصف العام، والطلبات المُقدمة من جانب بعض نواب البرلمان وعدد من المواطنين.