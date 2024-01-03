مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ.. تبدأ اليوم

تبدأ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، تنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ، بعد إعلان مجلس الوزراء تنفيذ خطة جديدة خلال أوقات النهار فقط نظراً لبدء الامتحانات، على أنّ يتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ

وكشف مصدر بقطاع كهرباء كفر الشيخ، تفاصيل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ، إذ ستكون على 3 فترات كالتالي:

- من 11 صباحاً إلى 1 مساءً.

- من 1 مساءً إلى 3 مساءً.

- من 3 مساءً إلى 5 مساءً.

تعديلات مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم إجراء تعديلات تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في كفر الشيخ لتكون من الحادية العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، علي عموم المحافظة، وسيتم فصل التيار الكهربائي يومياً ساعتين علي كل قرية أو مدينة أو تجمع سكني بالنهار فقط في التوقيت السابق من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً وسيتم تنظيم المواعيد حسب الأحمال.