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شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
11:19 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
شيخ الأزهر والمفتي يهنئان البابا تواضرس

شيخ الأزهر والمفتي يهنئان البابا تواضرس

توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، بصحبة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

الأعياد تعدُّ فرصة عظيمة للترابط المجتمعي

وقال مفتي الجمهورية: «إن الأعياد تعدُّ فرصة عظيمة للترابط المجتمعي والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي ذكرى عظيمة عند المسلمين والمسيحيين، ورسائل الأنبياء عليهم السلام، تنبع من مشكاة واحدة تدعو إلى المحبة والسلام.

المفتي يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين

وتوجَّه «علام» بخالص التهاني إلى البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، داعيًا الله أن يديم الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام.

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