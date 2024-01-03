6 طرق لتقديم شكاوى انقطاع الكهرباء.. منها الموقع الإلكتروني

حدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، عددًا من الطرق أمام المواطنين لتقديم شكاوى انقطاع التيار الكهربي، خاصة بعد بدء تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الجديدة من اليوم، لتكون من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة على مستوى جميع الشبكات.

تخفيف الأحمال

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنَّ خطة تخفيف الأحمال والمواعيد الجديدة، جاءت استجابة لرغبات المواطنين لعدم قطع التيار الكهربي خلال ساعات الليل، وتنفيذها خلال أوقات النهار فقط حتى يتمكّن الطلاب من الاستعداد لامتحانات منتصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

طرق تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».