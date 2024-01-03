مرصد الأزهر: التغطية الإعلامية دحضت الرواية الصهيونية وعرفت العالم بحق فلسطين

قال مرصد الأزهر الشريف، إن ما نراه اليوم من مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، هو نتاج التغطية الإعلامية التي ساعدت في دحض الرواية الصهيـونية الكاذبة، وتعريف شعوب العالم بالحق الفلسـطيني.

استهداف 100 صحفي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

وأضاف المرصد في بيان له، أن التغطية الإعلامية تسببت في جعل الصحفيين على رأس قوائم الاستهداف، لتقنص أسلحة الاحتلال الإسرائيلي حياة أكثر من 100 صحفي منذ السابع من أكتوبر.

حصار شامل على غزة يضرب مناحي الحياة

وأوضح المرصد خلال البيان، أن هناك حصار شامل على الشعب الفلسطيني منذ نحو ٩٠ يومًا، يضرب جميع مناحي الحياة في قطاع غـزة، ومن بينها شريان الحياة «الماء»، فضلا عن أن نصيب الفرد الفلسطيني في الماء يتراوح بين 1 ـ 3 لترات يوميًا.

وتابع المرصد:«هناك انعدام تام في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب داخل المناطق الشمالية، مع وجود خط أنابيب واحد فقط، ليزود المناطق الجنوبية بحوالي 1000 متر مكعب في الساعة، وهذا بالتأكيد لا يُلبي احتياجات الفلسطنيين».