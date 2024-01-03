محافظ أسيوط يتابع منظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمنظومة التقنين الإلكترونية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وما تم إنجازه من الأعمال في هذا الملف، من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي، جاء ذلك خلال لقائه مع شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

تكثيف العمل والتطوير

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء، أن ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر، ستؤدي لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين، مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

لجان التثمين

وأشار اللواء عصام سعد، إلى حرص جميع الأجهزة التنفيذية على إنهاء إجراءات التقنين، تيسيرا على المواطنين، وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، تمهيدًا لبدء إصدار عقود التقنين، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار للمواطنين.