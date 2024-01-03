«القصبي»: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات

أكّد عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أهمية إجراء التعديلات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، لاسيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واشراك المستثمر الأجنبي في هذه العملية، وهو يدفع عجلة الاقتصاد القومي.

التكامل بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية

وقال القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، «بالأمس كان مجلس النواب علي موعد لمناقشة وإقرار حوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدروجين الأخضر»، لافتا إلى أنَّ هذه التشريعات تؤكد التكامل بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف جذب الاستثمارات.

مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية

وتشهد الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

ويهدف تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، والنص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل 6 أشهر.