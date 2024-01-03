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وكيل «تعليم البحيرة» يتفقد انتظام سير الامتحانات في مدارس المحافظة

كتب:

إحسان شعبان
11:50 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
امتحانات نصف العام الدراسي في البحيرة

امتحانات نصف العام الدراسي في البحيرة

تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، انتظام أعمال سير امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، بمدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنات بإدكو، وذلك بحضور إبراهيم حمودة، مدير عام إدارة إدكو التعليمية، وأشرف عتلم، وكيل الإدارة.

رفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام في البحيرة 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، والعمل على تقديم كافة التيسيرات وتطبيق كافة القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات.

وخلال جولته التقى وكيل الوزارة التربية والتعليم بعدد من طالبات المدرسة، وتأكد من انتظامهن بمجموعات الدعم المدرسي، وأشدن بها وبدورها في تقديم كافة المواد الدراسية من خلال نخبة من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس، في ضوء القرار الوزاري رقم 28، الخاص بمجموعات الدعم المدرسي.

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بقلم إحسان شعبان