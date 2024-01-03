«الإحصاء»: مصر سجلت 1.4 مليون زيادة سكانية خلال عام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ 105.858 مليون نسمة في 1 يناير 2024، مقابل 104.395 مليون نسمة في 1 يناير 2023، بزيادة قدرها 1.463 مليون نسمة خلال عام واحد.

ارتفاع معدل المواليد بنسبة 6.8%

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل المواليد بنسبة 6.8%، إذ بلغ عدد المواليد خلال عام 2023 حوالي 2.044 مليون مولود، مقابل 2.193 مليون مولود في عام 2022.

وبلغ معدل المواليد في عام 2023 حوالي 19.4 مولود لكل ألف من السكان، مقابل 21.1 مولود لكل ألف من السكان في عام 2022.

انخفاض معدل الوفيات 2.2%

أما معدل الوفيات، فقد انخفض بنسبة 2.2%، إذ بلغ 661 ألف حالة وفاة خلال عام 2023، مقابل 675 ألف حالة وفاة في عام 2022.

وبلغ معدل الوفيات في عام 2023 حوالي 6.3 مولود لكل ألف من السكان، مقابل 6.5 مولود لكل ألف من السكان في عام 2022.

وتأتي هذه الزيادة السكانية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الزيادة السكانية، والتي تشمل حملات التوعية وزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة.