‎خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير عدد من الخدمات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة خلالها.

الحصول على سيارة معفاة من الجمارك بهدف تيسير حياة ذوي الهمم

وتسهيلا على المواطنين ذوي الإعاقة، أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، بهدف تيسير حياة ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، ضمن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، ‎خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

‎خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

1- تبدأ ‎خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، عبر هذا الرابط.

2- تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي.

3- تظهر لك عدد من البيانات والتى تتمثل في: «بيانات أساسية، غير مستوف الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحوبل الطلب للتضامن».

4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- ثم الضغط على «بحث».

5- بعد ذلك تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.