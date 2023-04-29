يرغب الكثيرون من ذوي الإعاقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لمساعدة فى الحصول على الخدمات بخطوات سهلة، ويتطلب ذلك توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان التي تقرر صلاحية الشخص للحصول عليه من عدمه.

وحددت وزارة الصحة والسكان عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 بـ8 خطوات، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

- زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة

- اضغط على أخبارنا

- اضغط علي الكشف الطبى على طالبي بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة

- اختار المزيد

- اضغط على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكامله.

- اختار أيقونة استعلام

- ادخل الرقم القومي

- اضغط بحث

فوائد بطاقة الخدمات المتكاملة

وتضمن بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين، والفحص الطبي في المستشفيات مجانا، والتعيين بالوظائف الحكومية بنسبة تبلغ 5%، كما يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، والحصول على سيارة معفاة من الجمارك.