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الجامعات الأهلية تفتح آفاقا جديدة للتعليم.. بروتوكولات تعاون وأنشطة طلابية

كتب:

أحمد أبوضيف
01:23 م | الأربعاء 03 يناير 2024
زيارة الرئيس السيسي لجامعة المنصورة الأهلية

زيارة الرئيس السيسي لجامعة المنصورة الأهلية

تسعى الجامعات الأهلية المصرية، إلى تقديم تعليم متميز وبحث علمي متقدم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية

وخلال عام 2023، وقعت الجامعات الأهلية المصرية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية، منها «جامعة تنسي الأمريكية، وجامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وجامعة ابيرتاي بإسكتلندا، وجامعة موسكو الاتحادية، وجامعة الشارقة، وجامعة بلجراد».

كما وقعت الجامعات الأهلية المصرية أيضًا العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية، منها جامعة السويس، وجامعة القاهرة التكنولوجية، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة Human study الألمانية، وأكاديمية الفلاح بجدة.

زيارات الميدانية للطلاب

وإلى جانب توقيع بروتوكولات التعاون، نظمت الجامعات الأهلية المصرية العديد من الأنشطة الطلابية، منها الزيارات الميدانية للطلاب إلى مختلف المؤسسات والمرافق، والمسابقات العلمية والثقافية والفنية، والندوات التثقيفية، إذ تعد هذه الأنشطة خطوة مهمة في إثراء تجربة الطلاب التعليمية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وإعدادهم للمستقبل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.