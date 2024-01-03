تحرير 20 مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا.

حملات إزالة إشغالات في البحيرة

أسفرت الحملات عن رفع 1514 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بمركز إيتاي البارود بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق«الساعة، عرابى، الكورنيش، افلاقة، الشاذلي، المضرب، الجمهورية، الراهبات»، أسفرت عن مصادرة 17 مكبر صوت ورفع 237 حالة إشغال وضبط خلاطتي بناء.

وبمركز وادى النطرون تم رفع 183 حالة إشغال ثابت ومتحرك و80 حالة إشغال طريق بمركز الدلنجات.

ووجهت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

تأتي حملات إزالة الإشغالات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ شددت على استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام.

كما وجهت على عدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.