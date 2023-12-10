رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

حنفي جبالي: المصريون يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة

كتب:

ولاء نعمه الله
01:09 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، بتصريحات على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأكّد خلالها أنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني. 

ودعا جموع الشعب المصري للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لتقديم نموذج في الاصطفاف خلف الوطن، مشددا على أن المصريين يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم. 

ولفت إلى أن المصريين في الخارج أكّدوا اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدمه، مبينا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر نظموا العملية الانتخابية وأشرفوا عليها بدقة متناهية.

اقرأ المزيد:

أسقف الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رؤساء الجامعات بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مدينة أكتوبر الجديدة يزور مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر الجديدة
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.