حنفي جبالي: المصريون يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة

أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، بتصريحات على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأكّد خلالها أنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

ودعا جموع الشعب المصري للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لتقديم نموذج في الاصطفاف خلف الوطن، مشددا على أن المصريين يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم.

ولفت إلى أن المصريين في الخارج أكّدوا اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدمه، مبينا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر نظموا العملية الانتخابية وأشرفوا عليها بدقة متناهية.