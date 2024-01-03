الصالون الثقافي بجامعة المنصورة يناقش الحفاظ على الهوية المصرية

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن الصالون الثقافي بالجامعة ناقش الحفاظ على الهوية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، واستضاف الصالون الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق.

الصالون الثقافي لجامعة المنصورة يناقش الحفاظ علي الهوية المصرية

وأكد «خاطر» في بيان له أن مصر تمر بظروف صعبة على المستوى المحلي والدولي للحد من قدرة وامكانيات الدولة المصرية، وما تشهده الدول المجاورة من أزمات يؤكد أن مصر مستهدفة من القوى الخارجية وما شهدته الانتخابات الرئاسية من مشاركة عدد كبير من فئات الشعب والمشاركة الكبيرة للشباب، واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجهورية.

وأشار إلى وعي الشعب بهذه المخاطر واصطفافهم خلف قيادته الواعية والحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة ومن ضمنهم دور وزارة الخارجية التي تعد القوى الناعمة لتوصيل الثقافة المصرية إلى الخارج وتحتاج إلى المزيد من المراكز الثقافية بالخارج للحفاظ على الهوية ونشر الثقافة المصرية.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أهمية دور وزارة الثقافة للعمل على نشر ثقافة الهوية المصرية بين جيل الشباب لتنمية الولاء و الانتماء لديهم، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بقوة جيشها وتماسك شعبها من كل طوائفه.