فيلم «كارت شحن» يحقق 904 آلاف جنيه إيرادات خلال أسبوع في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «كارت شحن»، في دور العرض السينمائية، لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في موسم أفلام رأس السنة 2024، وحقق إيرادات عالية بدور العرض.

إيرادات فيلم «كارت شحن»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم كارت شحن حقق إيرادات بلغت 904 آلاف جنيه خلال أسبوع من عرضه في دور العرض، واحتل الفيلم المرتبة الثالثة بين دور العرض في الإيراد اليومي للفيلم إذ حقق 86 ألف جنيه.

قصة فيلم «كارت شحن»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أبليكشن، يتورط بسببه «شريف» وهو موظف متوسط الحال، ويتعرض للاستغلال بسبب تلك التطبيقات ليواجه مصير صادم بعد أن تنقلب الأحداث عليه بشكل غير متوقع.

أبطال الفيلم فيلم «كارت شحن»

فيلم «كارت شحن» من بطولة بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، وأحمد شيبة، ومصطفى بسيط، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم هنا الزاهد، وهو تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي.