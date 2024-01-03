تفاصيل مسابقة «الأوقاف» لتعيين 2000 إمام وعامل.. رفع سن التقديم حتى 40 عاما

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة جديدة لتعيين 2000 وظيفة جديدة للأئمة والعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية والتربوية في المساجد، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

شروط مسابقة الأوقاف لتعيين أئمة وعمال

وتضمنت المسابقة مجموعة من الشروط تستعرضها «الوطن» في عدة نقاط كما يلي:

1. سيتم الإعلان عن مسابقة الأوقاف وتفاصيها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

2. موعد الإعلان مسابقة الأوقاف للتعينات سيكون في نهاية شهر يناير الجاري

3. المسابقة ستكون لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثالث.

4. تمّ رفع سن التقدم حتى 40 عامًا.

5. سيتمّ السماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى و35عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

6. الباب سيكون مفتوحًا لكل من المتعاقدين بنظام الأجر مقابل عمل، أو خطباء المكافأة على بند التحسين وعلى غير بند التحسين، أو غيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط.

7. منظومة الامتحانات تكون مركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

8. الامتحانات سواء شفوية أم تحريرية تتمّ في غاية من الدقة والشفافية على أيدي أساتذة متخصصين.