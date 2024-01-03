القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملة بالغربية والفيوم
كتب:
محمد بركات
12:51 م | الأربعاء 03 يناير 2024
صورة أرشيفية
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مندوب مبيعات بدائرة مركز شرطة ثان طنطا، وبحوزته عملات أجنبية.
كما ضُبط عاملين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية. بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.