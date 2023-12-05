رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

ضبط شخص في القليوبية بتهمة تعدين العملات الرقمية المشفرة

كتب:

محمد بركات
03:11 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، نشاط إجرامي من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق «تليجرام» للإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول، وحدة حاسب آلي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم المذكور أقر ممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير المحررات الرسمية

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز في المنيا

«تموين الإسكندرية»: ضبط 950 علبة سجائر مجهولة المصدر

ضبط 420 علبة سجائر وسكر ودقيق بدون فواتير في حملة مكبرة بالإسكندرية        

ضبط 27 مخالفة متنوعة في المخابز الأسواق بالدقهلية

ضبط 8 أطنان سكر و4 آلاف عبوة غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات

ضبط تاجر لتصرفه بـ250 طن سكر بالسوق السوداء في سوهاج

ضبط عامل في القاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 9 أطنان دقيق مجهول المصدر في الشرقية 

ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز في المنيا
بقلم محمد بركات