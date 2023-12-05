ضبط شخص في القليوبية بتهمة تعدين العملات الرقمية المشفرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، نشاط إجرامي من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق «تليجرام» للإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول، وحدة حاسب آلي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم المذكور أقر ممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.