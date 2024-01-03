«القاهرة الإخبارية»: «الخط العربي للملاحة» تطلق أولى رحلاتها إلى إيطاليا عبر «نويبع»

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة، اليوم الأربعاء، تدشين أولى رحلاتها إلى إيطاليا، والتي ستنطلق من ميناء نويبع في مصر، ثم تعبر إلى الإسكندرية برا، قبل أن تكمل طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أفادت به آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأردن.

وأضافت أنها أول خطوة ناجحة يعلنها الأردن من أجل الازدهار في مجال السلع والتصدير إلى العالم، مشيرة إلى أن هناك تعاون مسبق، ولكن كان هناك تكلفة عالية وصعوبات وعراقيل، خاصة بعد ما يحدث الآن في مضيق باب المندب، ولا بد من إيجاد بدائل أكثر يسرا وتعاون أردني مصري دائم.

وأشارت إلى أنه مع وجود هذا الخط العربي المائي البري سيكون هناك تعاون أكثر خصوصا مع وجود تسهيلات مصرية للأردن، من حيث تكلفة النقل والتسهيلات الجمركية بميناء نويبع.