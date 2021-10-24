وزير النقل في «عمومية الجسر العربي»: الشركة نموذج رائع للتعاون العربي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية رقم 77 لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور المهندس وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني، وناصر حسين، وزير النقل العراقي، إضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل المصري، عمق العلاقات بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري مع الأردن والعراق والدول العربية كافة.

تعزيز التجارة العربية البينية

وأوضح أنّ الشركة تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، كما أكد أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط واسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها، وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى، للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها في المجال الملاحي، وبما يساهم في ضمان نجاح الشركة التي تشكل رابطا متينا بين الدول الثلاث.

من جانبه قال وزير النقل الأردني، إنّ الجسر العربي نموذجا للعمل العربي المشترك الناتج عن تعاون الدول الثلاثة، مشيدا بقدرة الشركة على تخطي التحديات كافة، وعلى رأسها انتشار (كوفيد 19)، مؤكدا التطلع لتكرار هذا النموذج الناجح، كما أشار إل التعاون المستمر المثمر مع وزير النقل المصري والعراقي في مجالات النقل المختلفة.

وقدّم وزير النقل العراقي، الشكر لنظيره المصري على التعاون المثمر، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة والتي تجسدت إحدى صورها في هذا النموذج الناجح للعمل العربي المشترك، مشيرا إلى دعم العراق للشركة وتطويرها بما يساهم في استمرارية نجاحها في هذا المجال الحيوي المهم الذي يخدم المواطن العربي.

نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية

واستعرضت الجمعية نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، والتي اتخذت منحنى إيجابي تصاعدي بسبب التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة والإجراءات والآليات التي اتخذتها الشركة، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مثل تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية، وزيادة الأوزان المسموح بها على البواخر، وتحسين وتطوير خدمات نقل طرود الأسماك وتأجير القارب بابل، وجرى استعراض خطط الشركة المستقبلية خلال عام 2022 واشاد الوزراء الثلاثة بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة في تحسين الخدمات المقدمة والتطوير المستمر بما يساهم في خدمة المواطن العربي

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لقاء ثنائيا مع نظيره الأردني المهندس وجيه عزايزة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل خاصة في مجالي النقل البري والبحري.

وهنأ وزير النقل الأردني، نظيره المصري على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين 2022- 2023 بالإجماع، خلال فعاليات الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب، وخلال الاجتماع جرى مناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزيادة حركة التجارة، وتشجيع السياحة الدينية وتوفير سبل انتقالها بين الجانبين.