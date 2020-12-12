"عمومية الجسر العربي للملاحة" تبحث آثار كورونا على حركة التجارة

انعقدت أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، في دورتها الـ75 في مدينة القاهرة بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان وزير النقل الأردني، وناصر حسين وزير النقل العراقي بالإضافة الي مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي وأثار جائحة كورونا على نشاط و أعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية مهمة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تمّ مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021.

واتفق الوزراء، على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، إضافة إلى دراسةفرع الشركة في مصر التعاون مع الشركات السياحية المختلفة في مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.

وأكّد وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مبينًا أنَّ هناك توجيهات القيادة السياسية في مصر دائمًا ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكل الدول العربية مشيرًا إلى أنَّ الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدًا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.

ولفت إلى أنَّه تمّ مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع تأكّيد أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجاري بين وزراء النقل و وزراء الصحة في كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.

وأوضح وزير النقل، أنَّه تمّ بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال التعاون بين البلدان الثلاث وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة .

فيما أشاد وزير النقل الأردني بالدوري المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تسهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكّدًا أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط اسيا العربية بأفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، حيث أن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما قدم وزير النقل العراقي الشكر لنظرائه في الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكل التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال لشركة.

وعقد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة لبحث سبل التعاون في كل مجالات النقل، واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية في حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.