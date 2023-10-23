«النقل»: تحديث سفن شركة الجسر العربي لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري

أكد تقرير لوزارة النقل، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، لافتة إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.

فتح أسواق جديدة

وشدد تقرير الوزارة، على ضرورة الاستمرار في فتح أسواق جديدة والاستمرار في تطبيق خطط الشركة لإدخال مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث السفن التابعة لكل شركاتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

ونوهت الوزارة إلى أنها تضع كافة إمكاناتها لاستمرار نجاح شركة الجسر العربي واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدى إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

طريق النقل العربي

وأشارت إلى أن الشركة ومعبرها هي جزء من طريق النقل العربي والذى يرتبط بالممر اللوجستي الذي تنفذه مصر بين طابا والعريش للربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتسهيل نقل التجارة العربية.