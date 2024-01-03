انخفاض أسعار البترول عالميا بعد تراجع المخاوف من اضطرابات الشحن

تراجعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف في بداية تداولات اليوم داخل البورصات العالمية، وسط هدوء المخاوف بشأن اضطرابات الشحن بسبب التوترات الحالية والتخوفات من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرج» انخفض خام برنت العالمي قرب 76 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5% أمس الثلاثاء، مع تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارا.

أسعار البترول تسجل أول تراجع في 2020

وخلال عام 2023، سجلت أسعار البترول أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، وسط مخاوف من أنّ زيادة الإنتاج من خارج «أوبك+» ستفوق الجهود التي تبذلها مجموعة المنتجين للحد من العرض وسط تباطؤ نمو الطلب.

وتمثل الأحداث الأخيرة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط مخاطر إضافية تزيد الوقت والتكاليف في نقل البترول، فمن غير المرجح أن تكون الاضطرابات في سوق النفط كبيرة.

ومن المقرر أن تستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها اجتماعات منتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، خاصة وأنّ التحالف بدأ في جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، رغم تشكيك التجار في فعالية مثل هذه الخطوة لتجنب الفائض العالمي.