أسباب تراجع أسعار البترول العالمية قبل احتفالات عيد الميلاد

شهدت أسعار البترول العالمية، تراجعًا ملحوظًا في الأسعار قبل اتخاذ البورصات العالمية عطلة أعياد الميلاد، حيث انخفضت الأسعار خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أسباب تراجع أسعار البترول العالمية

وجاء تراجع أسعار البترول العالمية، بسبب زيادة العديد من التوقعات حول اتجاه دولة أنجولا لزيادة إنتاجها من النفط، خاصة مع خروجها من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وهو ما يجعلها غير مُلزمة بتخفيضات الإنتاج التي تقرها منظمة الأوبك، وهو ما سيزيد الإنتاج في السوق، الذي أدى لزيادة العرض عن الطلب، مما يقلل من السعر، وفق وكالة «رويترز».

وحسب التقارير، التي كشفت أن خلال الأسبوع الماضي المنتهي بانخفاض في أسعار النفط، ارتفعت الأسعار في بدايته، وهو ما جاء نتيجة وجود توقعات إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي، ومخاوف من أن ترفع هجمات الحوثيين على السفن تكاليف الإمدادات، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

انخفاض أسعار النفط بـ 0.5%

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام بنسبة 0.4% لتسجل عند نهاية التداولات مبلغ 79.07 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% لتسجل 73.56 دولار أمس.

من الجدير بالذكر أن دولة أنجولا قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وأثّر ذلك القرار بشكل كبير على الأسعار العالمية للبترول والنفط.