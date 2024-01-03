«العمل» تنظم دورة تدريبية عن تعزيز مهارات المفتشين في جميع المديريات

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، دورة تدريبية عن تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات الوزير باعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها: تفتيش العمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، وشئون العماله غير المنتظمة، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهني، ورعاية القوى العاملة.

وأضاف في بيان صحفي أن الدورة تتستمر لمدة يومين، ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة، مؤكدا أنها تهدف إلى توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.

وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.