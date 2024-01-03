5.2 مليون جنيه إيرادات فيلم «بلوموندو» خلال 7 أسابيع في دور العرض

استطاع الفنان حسن الرداد الحفاظ على وجود فيلمه الأخير «بلوموندو»، الذي يتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، ضمن المنافسة بين عدد من الأفلام الأخرى في الموسم الشتوي.

إيرادات فيلم بلوموندو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد حقق أمس 1570 جنيهًا، لتكون إجمالي إيرادات الفيلم 5 ملايين و239 ألف جنيه خلال 7 أسابيع من عرضه.

حافظ الفيلم على مكانته بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وقد سبق وتبرع الفنان حسن الرداد بجزء من أرباح الفيلم لصالح غزة.

قصة فيلم بلوموندو

في إطار اجتماعي كوميدي لايت تدور أحداث الفيلم، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال بلوموندو

المخرج ياسر سامي جمع خلال فيلم بلموندو عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي .