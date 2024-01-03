«تموين الشرقية»: تشغيل 85 منفذا لـ«جمعيتي» لبيع السلع المخفضة خلال 2023

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إنّه خلال عام 2023، جرى اتخاذ عدة إجراءات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع المختلفة.

تشغيل 85 منفذًا لمشروع جمعيتي

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، في بيان اليوم، أنّه جرى تشغيل 85 منفذًا لمشروع جمعيتي بالمحافظة، وبذلك يصبح إجمالي عدد مشروعات جمعيتي، 842 منفذًا، إلى جانب 2578 بدالًا تموينيًا.

وأضافت، أنّه جرى توفير 25 سيارة مشروعات منافذ وخدمات تسويقية متنقلة، ومشروع تحيا مصر، لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبيع السلع التموينية ونقاط الخبز، فضلًا عن إنشاء 6 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية، ليصبح إجمالي عددها في المحافظة، 38 مركزًا، بالإضافة إلى شباكين في المركز المتميز رفقة السجل التجاري.

19 معرض أهلًا مدارس

ولفتت إلى التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية ومنافذ أمان ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، بهدف فتح منافذ جديدة بكل مركز، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أنّ المديرية، نظمت وأشرفت على 19 معرض أهلًا مدارس بمراكز المحافظة كافة، مما ساهم في خفض أسعار الاحتياجات المدرسية.