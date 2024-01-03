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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 3-1-2024

كتب:

مارينا رؤوف
11:40 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
الدواجن

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024، في الأسواق المحلية وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية في بورصة الدواجن بـ65 جنيها، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وبلغ أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم بـ119 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، استقرت هي الأخرى، ووصلت إلى 72 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.