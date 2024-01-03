البيئة: تنفيذ أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة في «أبو رواش» بـ120 مليون دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّه تم بدء تنفيذ أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتج المشروع طاقة كهربائية تبلغ 30 ميجاوات/ساعة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنَّ هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، خاصة بعد صدور أول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له.

وأوضحت أنَّ المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، وتحويلها إلى طاقة نظيفة، كما يساهم في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكّدة أنَّ مصر تحرص على تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات بشكل مستدام، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.